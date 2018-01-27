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Газоснабжение и свет отключены в подъезде дома под Волгоградом после взрыва

Происшествия
27 января, 21:06 дата обновления: 27 января, 21:39 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 27, января. /ТАСС

Угрозы обрушения нет, заверили в городской единой дежурной диспетчерской службе

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ВОЛГОГРАД, 27 января. /ТАСС/. Подъезд дома в городе Волжском под Волгоградом, где взорвался газ, отключен от газоснабжения и света. Об этом журналистам сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Жильцы подъезда, в квартире которого взорвался газ, эвакуированы, подъезд отключен от электроэнергии и газоснабжения", - сказал он. Бочаров также сообщил, что в гостинице "Ахтуба" создан пункт временного размещения, там сейчас находится одна семья, остальные разместились у друзей и родственников.

Помощник гендиректора по связям с общественностью ООО "Газпром газораспределение Волгоград" Роман Козякин рассказал ТАСС, что полностью дом отключать от газа пока не планируется. "На данный момент подъезд отключен от газа, полностью отключать дом от газа пока не планируется, причины [взрыва] устанавливаются, обстоятельства выясняются", - сказал Козякин, уточнив, что в доме всего несколько подъездов.

Глава региона отметил, что экстренные службы сработали быстро, и уже спустя 10 минут на месте ЧП был развернут оперативный штаб. "В результате ЧП пострадала 36-летняя женщина, она находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь. Жильцы остальных подъездов остаются на месте, их жизни, их проживанию ничего не угрожает", - отметил глава региона. "Исходя из видимых повреждений, серьезных последствий мы не видим, но мы ждем окончания экспертизы (технического состояния конструкций дома - прим. ТАСС)", - добавил Бочаров.

В городской единой дежурной диспетчерской службе ТАСС сообщили, что угрозы обрушения дома нет. "Обрушения нет, угрозы [обрушения] никакой нет. Пострадавших - один человек, ожог небольшой, в больницу доставлен. Угрозы никакой нет людям", - пояснил собеседник агентства.

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Волгоградская область
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