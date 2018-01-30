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В СК не разделяют позицию Росморречфлота, что экипаж "Востока" пропал без вести

Происшествия
30 января, 5:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Представитель Следкома отметил, что официально признать человека пропавшим без вести может только суд

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ТАСС, 30 января. В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю не согласились со сделанным ранее заявлением Росморречфлота, в котором члены экипажа рыболовецкого судна "Восток" были названы пропавшими без вести.

"Согласно гражданскому кодексу РФ, признать человека пропавшим без вести может только суд", - сказал представитель Следкома.

В понедельник на официальном сайте Агентства по морскому и речному транспорту (Росморречфлот) появилось информационное сообщение о прекращении активной фазы поисков "Востока". Сообщение содержит фразу: "20 членов экипажа считаются пропавшими без вести".

25 января в Японском море в 50 - 70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. Началась поисковая операция. К концу дня в субботу, 27 января, были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. В понедельник вечером Морской координационно-спасательный центр Владивостока (МСКЦ) объявил о прекращении активной фазы поисков пропавшего "Востока", однако руководство МЧС заявило о продолжении поисковых полетов авиации.

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Темы
Приморский край Сахалинская область Потеря связи с рыболовецким судном "Восток"
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