МЧС продолжит поиски "Востока" с помощью самолетов Бе-200

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /ТАСС/. Самолеты МЧС России Бе-200 продолжат поиски пропавшего в Японском море судна "Восток", несмотря на прекращение активной фазы поисков. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Приморья.

"Самолеты Бе-200 продолжат поиски. Это решение руководства МЧС. Сейчас самолеты готовятся к вылету", - сказали в пресс-службе.

При этом поиски пропавшего судна будут продолжаться еще как минимум два дня.

"Сейчас принято решение продлить поиски по 31 января включительно, то есть до завтрашнего вечера. После этого будет приниматься новое решение о продолжении или прекращении операции", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в настоящее время самолеты Бе-200 работают согласно оперативному плану. Район поиска будет уточняться ежедневно, в зависимости от ветра и волн.

Ранее Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) Владивостока объявил о прекращении активной фазы поисков пропавшего "Востока".

Как заявили ТАСС в МСКЦ во вторник, теперь координировать поиски, если они продолжатся, будет МЧС. "По нашей части да, все закончено (активная фаза поисков - прим. ТАСС). Сейчас организацию, координацию уже не Морской спасательно-координационный подцентр осуществляет, а МЧС, это их решение - дать авиацию. Может, они нас будут просить авиацию привлекать", - сказал представитель МСКЦ.

По просьбе судовладельца

Как удалось выяснить ТАСС, поиски судна возобновились по просьбе судовладельца.

"Вчера сказали, что активная фаза завершена, но сегодня по нашему настоянию МЧС возобновило поиски. Пока поисковая операция продолжена до 31 января", - сказал генеральный директор компании "ДВ-флот" (судовладелец) Станислав Мальчевский.

Он сообщил, что принадлежащее компании судно "Океан", которое направлялось в район поиска, по рекомендации Морского координационно-спасательного центра Владивостока, прекращает движение в обозначенный район. "До района еще далеко, началось обледенение. Центр спасения сказал, что не видит целесообразности участия "Океана" в операции. Кроме того, поиски сместились уже в корейские воды, мое судно с продукцией на борту, оно не имеет права, согласно нашим российским законам, пересекать границу", - сказал судовладелец.

Об исчезновении "Востока"

В четверг, 25 января, в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. Началась поисковая операция.

В первые два дня поисковой операции в районе бушевал шторм, который сильно мешал работе спасателей. К концу дня в субботу, 27 января, были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. В воскресенье и понедельник новых следов судна или команды спасатели не нашли. МСКЦ объявил о прекращении активных поисков вечером в понедельник.