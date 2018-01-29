Самолеты Бе-200 возобновили поиски судна "Восток" в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Два самолета Бе-200 в понедельник утром вылетели на поиски судна "Восток", пропавшего на прошлой неделе в Японском море с 20 моряками на борту. Об этом сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.

"Вылетели самолеты Бе-200, операция продолжается. Из судов в районе остался пока только "Спасатель Заборщиков", два других судна отпустили", - сказал представитель центра. Он подтвердил, что за ночь находок не было.

По информации пресс-службы Приморского гидрометцентра, погода в районе поисков продолжает улучшаться. Ветер стих до 9-14 м/с, высота волны составляет 1,5-2,5 метра. Однако сохраняется быстрое обледенение судов.

Как рассказали ТАСС на горячей линии МЧС для родственников экипажа "Востока", по состоянию на 09:00 по местному времени линия приняла 693 звонка, из них 13 - за последнюю ночь. Характер звонков, по словам сотрудницы линии, пока не меняется. Люди продолжают уточнять ситуацию на месте, интересуются, нашли ли спасатели еще какие-либо следы.

В четверг, 25 января, в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. Началась поисковая операция.

В первые два дня поисковой операции в районе бушевал шторм, который сильно мешал работе спасателей. К концу дня в субботу были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. В воскресенье новых следов судна или команды спасатели не нашли.