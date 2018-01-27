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Спасатели не нашли людей на плотах с пропавшего в Японском море судна "Восток"

Происшествия
27 января, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Поисковая операция будет продолжена

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Два спасательных плота с пропавшего судна "Восток" были обнаружены на третий день поисковой операции в Японском море, людей на них не оказалось. Как сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока, поисково-спасательная операция будет продолжена в воскресенье, а ее границы будут расширены на юг.

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Рыболовное морозильное судно "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область) в четверг подало сигнал бедствия в 50-70 милях от приморского порта Посьет, сработал аварийный буй, и команда, в которой было 20 человек, перестала выходить на связь. Сразу была развернута спасательная операция.

За предыдущие два дня, пока в Японском море бушевал сильный шторм, спасателям почти ничего не удалось найти. На поиски были привлечены 108 человек и семь единиц техники, включая самолеты Бе-200, вертолеты Ми-8, самолет Ан-26 и несколько судов. К концу третьего дня судами и авиацией обследовано почти 11 тыс. кв. км территории, на которой удалось обнаружить два плота с "Востока".

Плоты

После нескольких часов облета акватории пилот одного из самолетов Бе-200, привлеченных к поискам, обнаружил предмет, похожий на спасательный плот. Информацию он передал в МСКЦ и отправил на базу. К месту находки тут же были отправлены оба участвовавших к тому моменту в операции судна: "Спасатель Заборщиков" и "Кунашир". Также в район нахождения объекта вылетел после дозаправки вертолет Ми-8.

Как рассказали ТАСС специалисты МСКЦ, через полтора часа к заданной точке подошло спасательное судно и подлетел вертолет. Объект действительно оказался плотом с потерявшегося "Востока". Внутри него была только вода. Рядом был обнаружен второй плот, который также оказался пустым, и подававший все время поисков свой сигнал аварийный радиобуй.

Как рассказал ТАСС генеральный директор ООО "ДВ-флот", компании-судовладельца "Востока", Станислав Мальчевский, всего на судне было четыре плота.

Когда стемнело, в спасательно-координационном центре сообщили, что операция будет продолжена. Ночью район поисков продолжат исследовать прибывшие суда, а утром к ним подключится средний рыболовный морозильный траулер "Вектор". В каком составе и как будет работать авиация, спасатели решат утром в воскресенье. В МСКЦ сообщили, что район поисков будет расширен на юг, куда сейчас дрейфуют все брошенные в море предметы.

Горячая линия

К утру третьего дня работы горячей линии МЧС Приморья, открытой для родственников пропавших рыбаков, на нее поступило более 370 звонков. За прошедшую ночь их было 31.

Большая часть вопросов касалась обстановки в районе поиска. По словам оператора горячей линии, люди продолжают находиться в шоке, и это состояние может растянуться на несколько дней.

Как сказал ТАСС Станислав Мальчевский, в постоянной связи с родственниками находятся и сотрудники его компании. Они организовали телефонную линию, куда также звонят родственники моряков, чтобы получить поддержку или узнать последнюю информацию о ходе поисков.

Погода

Бушевавший в районе поисков сильный шторм с ураганным ветром, волнами до 5 м и 25-градусным морозом в субботу немного утих. Как рассказал ТАСС глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай, в предыдущие два дня при таком сочетании ветра и морозов происходило очень быстрое обледенение судов. В субботу ветер ослабел до 14 м/с.

Температурный фон в субботу немного повысился, хотя и остался на пару градусов ниже нормы. Дальше температура расти не будет, рассказал Кубай, ветер уменьшится до 10-12 м/с, а волнение на море в последующие дни будет утихать.

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