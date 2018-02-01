Самолет прибудет в аэропорт Атлантик-Сити за россиянами в 04:00 мск

АТЛАНТИК-СИТИ /штат Нью-Джерси/, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Прибытие самолета, который должен забрать пассажиров рейса авиакомпании Azur Air из международного аэропорта города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), ожидается в среду около 20:00 (04:00 мск, 1 февраля). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Службы таможенного и пограничного контроля США Стив Сэп.

"Это предварительная оценка, - отметил он. - Точные сроки будут зависеть от того, когда самолет, направляющийся за пассажирами, вылетит [с Кубы]. Для приземления этого самолета в Атлантик-Сити необходимо получить разрешение Федерального авиационного управления США".

По словам Сэпа, "сейчас пассажиры российского рейса размещены в зоне прилета аэропорта в Атлантик-Сити, они обеспечены питанием, для них в зале расставлены раскладные кровати". "Для оказания содействия пассажирам в аэропорт прибыли несколько местных добровольцев, - продолжал он. - Они помогают с организацией питания пассажиров".

"По прибытии самолета никаких формальностей российским пассажирам, находящимся в зоне ожидания, проходить не придется", - заверил представитель службы таможенного и пограничного контроля. "Поскольку они фактически не пересекали зону пограничного контроля, то они сразу смогут пройти на посадку в самолет. Их багаж будет перегружен, после этого рейс сразу сможет вылететь на Кубу. День и перелет выдались очень длинными для них, надеемся, что через несколько часов они вылетят", - сказал Сэп.

По его словам, случаи незапланированных посадок иностранных авиалайнеров в аэропорту Атлантик-Сити происходят крайне редко. "Иногда, когда погодные условия крайне неблагоприятны, к нам направляют рейсы из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди и Ньюарка [Нью- Джерси], - отметил Сэп. - Это называется посадка для дозаправки, но такое происходит очень редко".

Ранее сообщалось, что самолет чартерной авиакомпании Azur Air, который летел из России на Кубу, совершил 31 января внеплановую посадку в Атлантик-Сити из-за повышенного расхода топлива. Приземление прошло в штатном режиме. На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. Пассажиров планируется отправить на Кубу в течение нескольких часов, для этого выделен рейс из Варадеро в Атлантик-Сити, сообщил ТАСС консул генерального консульства России в Нью-Йорке Артем Теванян.