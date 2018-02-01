Самолет с российскими туристами вылетел на Кубу из Атлантик-Сити

АТЛАНТИК-СИТИ /штат Нью-Джерси/, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Пассажиры рейса авиакомпании Azur Air, которые несколько часов находились в международном аэропорту города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), вылетели на Кубу. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель генконсульства РФ в Нью-Йорке.

"Самолет с российскими туристами вылетел из аэропорта Атлантик-Сити в кубинский Варадеро в 21:54 по местному времени (05:54 мск - прим. ТАСС)", - сказал он.

Пассажиры были отправлены на Кубу рейсом, который был специально выделен из Варадеро. Изначально этот самолет прибыл в Варадеро из Санкт-Петербурга, после чего выгрузив пассажиров, отправился в Атлантик-Сити.

Ранее сообщалось, что самолет чартерной авиакомпании Azur Air, который летел из России на Кубу, совершил 31 января внеплановую посадку в Атлантик-Сити из-за повышенного расхода топлива. Приземление прошло в штатном режиме. На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа.