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Самолет с российскими туристами вылетел на Кубу из Атлантик-Сити

Происшествия
1 февраля, 6:11 UTC+3

Ранее самолет Azur Air, который летел из России на Кубу, совершил внеплановую посадку в США из-за повышенного расхода топлива

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АТЛАНТИК-СИТИ /штат Нью-Джерси/, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Пассажиры рейса авиакомпании Azur Air, которые несколько часов находились в международном аэропорту города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), вылетели на Кубу. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель генконсульства РФ в Нью-Йорке.

"Самолет с российскими туристами вылетел из аэропорта Атлантик-Сити в кубинский Варадеро в 21:54 по местному времени (05:54 мск - прим. ТАСС)", - сказал он.

Пассажиры были отправлены на Кубу рейсом, который был специально выделен из Варадеро. Изначально этот самолет прибыл в Варадеро из Санкт-Петербурга, после чего выгрузив пассажиров, отправился в Атлантик-Сити.

Ранее сообщалось, что самолет чартерной авиакомпании Azur Air, который летел из России на Кубу, совершил 31 января внеплановую посадку в Атлантик-Сити из-за повышенного расхода топлива. Приземление прошло в штатном режиме. На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа.

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