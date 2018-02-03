В отношении сбившего пешехода полицейского в Татарстане возбуждено дело

КАЗАНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") в отношении полицейского, который подозревается в том, что сбил пешехода, а потом скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК.

"Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что инспекторы республиканского ГИБДД задержали в субботу в Альметьевске полицейского, который подозревается в том, что сбил пешехода, а потом скрылся с места происшествия. ДТП произошло в субботу рано утром.

По предварительным данным, сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался.

Пострадавший пешеход госпитализирован.