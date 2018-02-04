В Москве полицейский расстрелял мужчину во время бытового конфликта

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. В Москве сотрудник МВД расстрелял мужчину после бытового конфликта из-за девушки. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Сотрудник управления обеспечения безопасности массовых мероприятий МВД России в ходе конфликта из травматического пистолета расстрелял мужчину", - сказал собеседник агентства. По его словам, конфликт возник на фоне неприязненных отношений из-за девушки. Инцидент произошел в субботу вечером. В ходе ссоры полицейский из травматического пистолета совершил несколько выстрелов в своего оппонента. В свою очередь в пресс-центре МВД России ТАСС сообщили, что сотрудники управления собственной безопасности МВД по данному факту проводят проверку.

"Сотрудники Главного управления собственной безопасности проводят служебную проверку по факту бытового конфликта между двумя мужчинами, в ходе которого было применено травматическое оружие. Один из участников конфликта - сотрудник полиции на момент инцидента находился в отпуске", - сообщили в министерстве.

В пресс-центре МВД отметили, что в случае установления вины, полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.