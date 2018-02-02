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Полицейские задержали в Москве мужчину, сломавшего камеру британскому журналисту

Происшествия
2 февраля, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в повреждении камеры независимого британского журналиста Грэма Филлипса на несанкционированной акции 28 января на Тверской улице в Москве.

"В рамках расследования указанного дела в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий столичными полицейскими установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Он доставлен в территориальный отдел полиции для проведения следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", сумма ущерба составила 27 тыс. рублей.

Ранее Филлипс рассказал ТАСС, что в ходе проведения блогером Алексеем Навальным несанкционированного митинга в Москве он записывал видео для своего материала. Затем, по его словам, он оказался в окружении сторонников блогера, которые критиковали его за журналистскую деятельность. Между ними произошла словесная перепалка, и "один из активистов набросился" на Филлипса, сломав ему профессиональную видеокамеру, которую он "везде использует для своих репортажей, в том числе на Донбассе".

Грэм Филлипс летом 2014 года работал на востоке Украины.

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