СК возбудил дело о ненадлежащем оказании помощи после смерти пациента в рязанской больнице

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Следственное управление СК по Рязанской области возбудило уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи после появления в интернете видео с пациентом, лежащим в луже крови на полу Рязанской областной клинической больницы. Мужчина поступил с травмой головы и, не дождавшись врачей, вскоре умер от заболевания сердца, сообщили в понедельник в региональном управлении Следственного комитета.

Дело было возбуждено после проведенной проверки в связи с размещенной в интернете видеозаписью.

По утверждению автора ролика, видеозапись сделана в приемном покое больницы два года назад.

"По результатам проверки в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в феврале 2016 года в приемное отделение Рязанской ОКБ скорая помощь доставила пациента 1977 года рождения с подозрением на травму головы.

Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения и был оставлен в коридоре без наблюдения в течение длительного времени.

В последующем мужчина скончался от заболевания сердца.

Сейчас следователи подробно изучают обстоятельства инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза, проверяются документы, регламентирующие работу врачей.

Правоохранители допрашивают медиков и родственников погибшего.