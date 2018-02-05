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СК возбудил дело о ненадлежащем оказании помощи после смерти пациента в рязанской больнице

Происшествия
5 февраля, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео с пациентом, лежащим в луже крови на полу Рязанской областной клинической больницы

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Следственное управление СК по Рязанской области возбудило уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи после появления в интернете видео с пациентом, лежащим в луже крови на полу Рязанской областной клинической больницы. Мужчина поступил с травмой головы и, не дождавшись врачей, вскоре умер от заболевания сердца, сообщили в понедельник в региональном управлении Следственного комитета.

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Рязанские следователи начали проверку видео с лежащим в луже крови пациентом больницы

Дело было возбуждено после проведенной проверки в связи с размещенной в интернете видеозаписью.

По утверждению автора ролика, видеозапись сделана в приемном покое больницы два года назад.

"По результатам проверки в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в феврале 2016 года в приемное отделение Рязанской ОКБ скорая помощь доставила пациента 1977 года рождения с подозрением на травму головы.

Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения и был оставлен в коридоре без наблюдения в течение длительного времени.

В последующем мужчина скончался от заболевания сердца.

Сейчас следователи подробно изучают обстоятельства инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза, проверяются документы, регламентирующие работу врачей.

Правоохранители допрашивают медиков и родственников погибшего.

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