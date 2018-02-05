Полиция подтвердила, что при взрыве газа в ЖК "Бутово-Парк" пострадали четыре человека

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция Подмосковья подтвердила, что в результате взрыва газового баллона в доме ЖК "Бутово-Парк" пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"При проведении работ в доме произошел взрыв газового баллона. В настоящее время госпитализированы четыре человека", - сообщили в ведомстве. На месте работают сотрудники полиции, СК и МЧС, выясняются все обстоятельства инцидента.

По данным Министерства здравоохранения Московской области, пострадавшие были госпитализированы в Подольский ожоговый центр. "Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у двоих состояние легкой степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - процитировали в пресс-службе ведомства министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.

Ранее о четырех пострадавших сообщалось со ссылкой на источник.

В пресс-службе Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС России сообщили, что эвакуация из дома не проводилась. "Все жильцы покинули квартиры самостоятельно и находятся на улице. В квартиры их не пускают, так как идет обследование дома", - отметили в ЦРЦ.

Газовый баллон взорвался на 20-м этаже 25-этажного жилого дома, после этого возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены одной квартиры, выбиты стекла. Несущие конструкции дома повреждений не получили.