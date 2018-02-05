МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в ЖК "Бутово-Парк" в деревне Бутово Ленинского района Подмосковья, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"В результате произошедшего пострадали четыре человека. Они госпитализированы в ожоговый центр Подольска", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. По данным источника в экстренных службах, взрыв произошел из-за нарушений техники безопасности при обращении с газовым баллоном во время ремонтных работ, когда в квартире устанавливали натяжные потолки.

Газовый баллон взорвался на 20-м этаже 25-этажного жилого дома, после этого возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены одной квартиры, выбиты стекла. Несущие конструкции дома повреждений не получили.