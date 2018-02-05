Прокуратура начала проверку в связи со взрывом газа в ЖК "Бутово-Парк" в Подмосковье

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва бытового газа в квартире жилого дома ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Подмосковья. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со взрывом газа в многоквартирном жилом доме в Ленинском районе Подмосковья. Проведение проверки поручено Видновской городской прокуратуре Московской области", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что в ходе ремонтных работ в новой квартире при взрыве газового баллона пострадали четверо рабочих. Двое из них госпитализированы с ожогами 90% тела, еще двое с легкими ожогами. По данному факту начата доследственная проверка.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, взрыв газового баллона в квартире произошел из-за нарушений техники безопасности при установке натяжных потолков. Газовый баллон взорвался на 20-м этаже 25-этажного жилого дома, после этого возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены одной квартиры, выбиты стекла. Несущие конструкции дома повреждений не получили.