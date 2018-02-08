Источник: тело погибшего горняка в шахте в Кузбассе поднято на поверхность

ТАСС, 8 февраля. Тело погибшего работника шахты "Осинниковская" в Кемеровской области, где произошло обрушение породы, поднято на поверхность, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"Тело погибшего работника поднято на поверхность", - сказал собеседник агентства.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что спасатели завершили работу на шахте. На месте работал 21 специалист МЧС России, были задействованы пять единиц техники.
Как сообщалось, в ночь на четверг на шахте произошло обрушение породы, на этот момент под землей находились 125 человек, в том числе восемь на аварийном участке.
Из них один человек погиб, еще один доставлен в больницу с переломом ноги. Эвакуации шахтеров не проводилось, работники аварийного участка покинули его самостоятельно.
Работа шахты не приостанавливалась.
По факту обрушения Следственное управление СКР по области проводит доследственную проверку.