Источник: тело погибшего горняка в шахте в Кузбассе поднято на поверхность

ТАСС, 8 февраля. Тело погибшего работника шахты "Осинниковская" в Кемеровской области, где произошло обрушение породы, поднято на поверхность, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Тело погибшего работника поднято на поверхность", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что спасатели завершили работу на шахте. На месте работал 21 специалист МЧС России, были задействованы пять единиц техники.

Как сообщалось, в ночь на четверг на шахте произошло обрушение породы, на этот момент под землей находились 125 человек, в том числе восемь на аварийном участке.

Из них один человек погиб, еще один доставлен в больницу с переломом ноги. Эвакуации шахтеров не проводилось, работники аварийного участка покинули его самостоятельно.

Работа шахты не приостанавливалась.

По факту обрушения Следственное управление СКР по области проводит доследственную проверку.