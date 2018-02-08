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Тайвань отказался от помощи Пекина в ликвидации последствий землетрясения

Происшествия
8 февраля, 4:53 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 8, февраля. /ТАСС

Власти острова заявили, что располагают достаточным количеством ресурсов, чтобы справиться с ситуацией самостоятельно

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© AP Photo/Chiang Ying-ying

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 февраля. /ТАСС/. Тайбэй отказался от помощи Пекина в ликвидации последствий мощного землетрясения в уезде Хуалянь на востоке Тайваня. Об этом в четверг сообщила газета South China Morning Post.

"Мы глубоко ценим предложение о содействии, но пока в нем не нуждаемся", - заявил заместитель председателя Совета по делам материкового Китая Ци Чучжэн. По его словам, тайваньская сторона имеет достаточно возможностей и ресурсов, чтобы справиться с ситуацией самостоятельно.

В среду правительство КНР заявило о готовности направить на Тайвань команду спасателей и предоставить помощь для ликвидации последствий землетрясения. Как отмечают наблюдатели, этот жест мог бы рассматриваться как стремление Пекина протянуть "оливковую ветвь" острову в условиях охлаждения отношений между берегами Тайваньского пролива.

Однако в Тайбэе подчеркнули, что речь идет о стихийном бедствии и гуманитарных усилиях, и "это не должно использоваться в политических целях".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на крупнейший китайский остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшего поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами. В КНР считают Тайвань своей провинцией и добиваются воссоединения. Отношения сторон в последние годы начали улучшаться, однако затем вновь оказались "замороженными" после прихода к власти в мае 2016 года на острове администрации во главе с Цай Инвэнь. Она является противницей курса на сближение с КНР.

По последним данным, в результате землетрясения на Тайване погибли девять человек, 265 ранены, 62 числятся пропавшими. Среди жертв трагедии - не менее трех туристов из материкового Китая.

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