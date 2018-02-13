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Более 1500 обломков Ан-148, в том числе два двигателя обнаружены на месте крушения

Происшествия
13 февраля, 17:21 дата обновления: 13 февраля, 18:11 UTC+3

Обломки доставляют в ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском на экспертизу МАК

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СТЕПАНОВСКОЕ /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Спасатели в ходе поисковых работ на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья обнаружили более полутора тысяч обломков лайнера. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

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"По данным на 18:00 мск, на месте катастрофы обнаружены более 1500 фрагментов Ан-148, в их числе два двигателя самолета", - сказал собеседник агентства. Поисково-спасательные работы продолжаются. В них задействованы более 1000 человек и свыше 200 единиц техники.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, группировка, задействованная в ликвидации последствий авиакатастрофы, сокращаться не будет. Ранее МЧС увеличило район поиска с 30 га до 40 гектаров. Обломки самолета доставляют в ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском, где будет проводиться экспертиза МАК.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

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