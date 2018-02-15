Россиянин Владимир Дринкман приговорен в США к 12 годам тюремного заключения

КАМДЕН /штат Нью-Джерси/, 15 февраля. /ТАСС/. Гражданин России Владимир Дринкман, который в сентябре 2015 года признал свою вину в причастности к организации одной из крупнейших хакерских атак в истории США, приговорен в среду к 12 годам тюремного заключения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда в городе Камден (штат Нью-Джерси).

Приговор огласил судья Джером Симэндл. Он указал, что Дринкман "приговаривается к 144 месяцам (12 годам - прим. ТАСС) тюремного заключения". Судья отметил, что оценивает ущерб, нанесенный Дринкманом, примерно в $312 млн. Какую именно компенсацию должен выплатить россиянин, как ожидается, будет решено на заседании, запланированном на 13 апреля.

Дринкман присутствовал на заседании. Перед выходом из зала суда он помахал рукой супруге, которая также присутствовала на слушаниях.

Защита россиянина пока не решила, будет ли она подавать апелляцию. "Решение на этот счет еще не принято", - сказал адвокат Дринкмана Майкл Райли. Он также уточнил, что на данный момент нет ясности относительно того, будет ли Дринкман депортирован в Россию после выхода из тюрьмы.

Адвокат добавил, что семья Дринкмана "временно находится в США". Он отметил, что не осведомлен о каких-либо проблемах со здоровьем у подзащитного.

О деле

Дринкман был арестован в Нидерландах в 2012 году по запросу американской стороны и впоследствии выдан США. В общей сложности обвинения по этому делу были предъявлены американскими властями заочно четырем россиянам и украинцу. Дринкман фигурировал в деле как главный подозреваемый.

В сентябре 2015 года он признал себя виновным в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерным системам, а также с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Прежде в прокуратуре заявляли, что россиянину может грозить тюремное заключение сроком до 30 лет и штраф в размере свыше $1 млн.

По данным следствия, фигуранты дела причастны к организации взлома компьютерных сетей более чем 15 компаний и краже номеров около 160 млн кредитных карт. От их действий, как утверждалось, в период с 2005 по 2012 год пострадали, в частности, электронная биржа NASDAQ (НАСДАК), авиакомпания JetBlue, торговые сети J. C. Penney и 7-Eleven, французская компания розничной торговли Carrefour ("Карфур") и бельгийский банк Dexia ("Дексиа"). Прокуратура назвала эту кибератаку одной из крупнейших в истории США.