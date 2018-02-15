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Fox: ученики опасались вооруженного нападения на школу во Флориде

Происшествия
15 февраля, 7:22 дата обновления: 15 февраля, 7:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, февраля. /ТАСС

В учетной записи соцсети Instagram, вероятно принадлежащей стрелку, размещены снимки огнестрельного и холодного оружия

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НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Стрелок, убивший 17 человек в школе города Паркленд во Флориде в среду, совершил именно то, чего опасались его бывшие одноклассники и остальные учащиеся образовательного учреждения. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на школьников, с которыми журналистам удалось побеседовать.

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Телеканал отмечает, что Николаса Круза не просто так исключили из школы Marjory Stoneman Douglas за нарушение дисциплины. В учетной записи в социальной сети Instagram, которая, видимо, принадлежит стрелку, размещены снимки огнестрельного и холодного оружия.

Один из учеников школы утверждал, что "все вокруг предсказывали скорую расправу" и говорили, что "ее учинит именно он [Круз]". Другой школьник назвал виновника трагедии "одиночкой и неадекватным", третий констатировал, что Круз прекрасно знал план здания школы и то, что в случае пожарной тревоги все побегут к оговоренному месту сбора - на третий этаж.

Как сообщил в эфире телекомпании CNN член Сената Конгресса США Билл Нельсон (демократ от штата Флорида), Круз перед нападением надел противогаз и принес с собой дымовые шашки, а также нарочно включил сирену пожарной тревоги, чтобы спровоцировать панику и добиться большего числа жертв. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая находится на вооружении американской полиции и продается в качестве гражданского оружия, предназначенного для самообороны и охоты. Круз при себе имел значительный боезапас.

Приобрел оружие в 2017 году

Круз приобрел огнестрельное оружие в 2017 году, сообщила CNN со ссылкой на собственные источники. Согласно их данным, нападавший благополучно прошел проверку, которая проводится в США при покупке частным лицом огнестрельного оружия.

Как передает телекомпания, подозреваемый должен предстать перед судом округа Броуард штата Флорида в четверг. В настоящий момент полиция проводит обыск дома у молодого человека и еще по одному адресу.

Также телекомпания выяснила, что отец Круза умер от тяжелого заболевания 12 лет назад, а приемная мать - от воспаления легких в прошлом году. Двоюродный брат молодого человека заявил телекомпании, что Николас был вынужден заботиться о себе сам.

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