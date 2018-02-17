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Обстановка в столице Мексики нормализовалась после землетрясения

Происшествия
17 февраля, 6:43 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 17, февраля. /ТАСС

По словам главы правительства Мехико, удар стихии причинил незначительные разрушения

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© AP Photo/Marco Ugarte

МЕХИКО, 17 февраля. /ТАСС/. Обстановка в столице Мексики - крупнейшем городе страны - полностью нормализовалась после мощного землетрясения, случившегося на юге страны в пятницу. Об этом сообщил на пресс-конференции глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера.

"Ситуация в городе полностью нормализовалась", - сказал Мансера. По его словам, никто не пострадал, системы водоснабжения и связи работают нормально, дороги не получили повреждений. Удар стихии причинил незначительные разрушения, однако оставил без света более 530 тыс. жилищ. В настоящее время ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 11 км от города Пинотепа-Насьональ в штате Оахака, его очаг залегал на глубине 12 км. После него было зарегистрировано уже порядка 150 повторных подземных толчков.

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