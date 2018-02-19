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NBC: стрелок из Флориды использовал нацистскую символику

Происшествия
19 февраля, 18:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, февраля. /ТАСС

В 2015 году Николас Круз разместил на школьном ранце нацистскую символику и надпись расистского содержания

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НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Виновник бойни в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд во Флориде использовал нацистскую и расистскую символику. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC со ссылкой на подготовленную в ноябре 2016 года докладную записку сотрудников департамента штата по делам несовершеннолетних и семей, которые проводили психиатрическую оценку Николаса Круза.

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15 фото
© AP Photo/Joel Auerbach

При стрельбе в школе во Флориде погибли 17 человек

Работники ведомства заинтересовались Крузом после того, как тот разместил в одной из соцсетей фотографию своих окровавленных рук, сопроводив ее записью о том, что он "собирается купить оружие". В докладной записке отмечается, что в 2015 году Круз разместил на своем школьном ранце нацистскую символику и надпись расистского содержания.

Приемная мать Круза заявила представителям департамента, что у него были ранее диагностированы депрессия и аутизм. Составители докладной записки отметили, что психиатр, проводивший обследование Круза, принял решение не отправлять его на лечение.

Предупреждение о том, что Круз, исключенный ранее из школы за нарушения дисциплины, может представлять угрозу, поступило в ФБР в январе нынешнего года. Информатор ФБР отметил, что Круз ведет себя странно, выражает желание совершить убийство, у него имеется огнестрельное оружие. Звонивший отметил, что Круз оставляет вызывающие тревогу записи в соцсетях и может начать стрельбу в школе. Эта информация не была доведена до сведения местных правоохранительных органов Флориды.

Ранее мэр округа Броуард Бим Фарр, где произошла стрельба, заявил в эфире телеканала CNN, что Круз в прошлом проходил лечение из-за психических нарушений. Газета Miami New Times писала, что многие люди, лично знавшие Круза, считали его психически нездоровым. Он неоднократно приносил в школу ножи и боеприпасы и стрелял по крысам.

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