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Глава СПЧ: дело чеченского правозащитника Титиева надо расследовать на федеральном уровне

Происшествия
19 февраля, 20:02 UTC+3 ВЯЗНИКИ область/ 19, февраля. /ТАСС

По словам Михаила Федотова, соответствующее предложение уже направлено в Следственный комитет

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ВЯЗНИКИ /Владимирская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов считает необходимым передать расследование уголовного дела в отношении руководителя грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков, в главное следственное управление СК РФ либо на уровень Северо-Кавказского федерального округа. По его словам, соответствующее предложение направлено в СК РФ.

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"Мы держим на контроле дело Оюба Титиева и ждем, когда Следственный комитет нам ответит по поводу нашего предложения передать расследование этого дела на уровень как минимум СКФО или на федеральный уровень, в главное следственное управление СК РФ", - сказал Федотов в понедельник журналистам в ходе рабочей поездки во Владимирскую область.

Он выразил мнение, что недавние нападения на представителей "Мемориала" в различных регионах СКФО могут быть связаны друг с другом, что также подчеркивает необходимость расследования этих дел в одном месте. "Известно, что после возбуждения уголовного дела в отношении Оюба Титиева, который был главой чеченского "Мемориала", были нападения на офис организации в Ингушетии, дальше поджог автомобиля, который использовался "Мемориалом" в Дагестане", - сказал он.

Инциденты с "Мемориалом" на Северном Кавказе

Титиева задержали 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники МВД остановили для проверки документов автомобиль, которым управлял Титиев, и при досмотре обнаружили в салоне пакет с веществом, имеющим специфический запах марихуаны. Через два дня Шалинский районный суд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Федотов обращался к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку по факту задержания Титиева, на что в СК ответили, что оснований для такой проверки нет. При этом Федотов не исключал, что наркотики были подброшены в машину Титиева.

Дело Титиева 7 февраля было передано в следственное управление СК РФ по Чечне. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просила руководство МВД РФ передать дело Титиева на уровень СКФО. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странным такое предложение, так оно, по его мнению, свидетельствует о недоверии к сотрудникам, ведущим следствие. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев также отметил, что оснований для передачи дела Титиева в другой регион нет.

В январе инциденты с правозащитным центром "Мемориал" произошли в Ингушетии и Дагестане. В Ингушетии 17 января неизвестные подожгли офис "Мемориала" в Назрани, огонь уничтожил компьютеры, столы, стулья и офисную бумагу, пострадавших нет. Ущерб оценивается в 700 тыс. рублей. По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".

Через неделю, 23 января, неизвестные подожгли в Махачкале автомобиль, принадлежащий правозащитной организации. По словам члена правления "Мемориала" Олега Орлова, рядом с машиной была обнаружена пустая емкость, где были остатки бензина. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества".

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