Кадыров удивлен просьбами передать дело главы чеченского "Мемориала" в МВД по СКФО

ГРОЗНЫЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странными предложения передать дело руководителя чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева в МВД России по СКФО. Подобные разговоры ставят законный вопрос о недоверии к тем сотрудникам, которые ведут следствие, написал он на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила руководство МВД РФ передать дело главы чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюба Титиева на уровень Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) для повышения доверия к власти относительно объективности расследования.

"Разговоры о передаче куда-то дела Титиева или жителя Камчатки, автоматически ставят законный вопрос о недоверии к тем сотрудникам, которые ведут следствие, судьях, принимающих решение о мере пресечения. Если нет доверия к местным сотрудникам полиции, нужно на их место поставить других, которым доверяют. А заслужившие вотум недоверия, пусть напишут добровольно заявления и уйдут в отставку", - написал он.

По словам главы Чечни, МВД России является цельной, единой государственной правоохранительной структурой, где каждый сотрудник действует, как полномочный представитель ведомства, независимо от того, где он находится.

"Я говорил в самом начале расследования, и повторяю в очередной раз, что все эти разговоры о недоверии, передаче наверх, и так далее, являются прямой попыткой оказать сильное психологическое, а в данном случае, и административное давление на следствие. Необходимо дождаться результатов и, если они необъективны, разжаловать и наказать виновных, как это предусмотрено законом. Все остальное - просто болтовня", - сказал Кадыров.

Титиев был задержан утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки документов автомобиль, которым управлял Титиев. При досмотре в салоне машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов. 11 января Шалинский районный суд Чечни арестовал Титиева на 2 месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков.