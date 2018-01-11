Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СПЧ просит главу МВД передать расследование дела Титиева в Москву

Происшествия
11 января, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

В четверг суд на два месяца арестовал руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" по обвинению в незаконном обороте наркотиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой передать расследование дела руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева в Москву или привлечь к контролю за следственными действиями сотрудников центрального аппарата ведомства. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте СПЧ.

"Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность направления в село Курчалой сотрудников центрального аппарата МВД России для осуществления соответствующего процессуального контроля, либо передать расследование дела О.Титиева в Следственный департамент МВД России в установленном законом порядке", - говорится в обращении, подписанном председателем СПЧ Михаилом Федотовым.

Смотрите также

СПЧ Чечни: призыв США освободить представителя "Мемориала" идет вразрез с нормами права

В Чечне считают давлением на следствие требование освободить представителя "Мемориала"

В ОБСЕ обеспокоены задержанием главы чеченского "Мемориала"

В четверг Шалинский районный суд в Чечне арестовал на два месяца Оюба Титиева по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Ранее "Мемориал" проинформировал, что Титиева задержали утром 9 января. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах Чечни, в ходе профилактических мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району на автодороге Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт для проверки документов был остановлен автомобиль, которым управлял Титиев. При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов. После этого в отношении главы местного отделения правозащитного центра было заведено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чечня
Персоны
Федотов, Михаил Александрович Колокольцев, Владимир Александрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ готова передать Украине десятки военных кораблей и самолетов
2
В "Дрофе" опровергли наличие в учебнике по истории России спорных данных о "майдане"
3
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
4
ВМС Украины: вопрос о передаче Киеву военной техники из Крыма требует изучения
5
В Генштабе рассказали о беспилотниках, атаковавших объекты РФ в Сирии
6
Неотразимый удар секретной "Булавы"
7
Что ждет российскую армию в 2018 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама