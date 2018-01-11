СПЧ просит главу МВД передать расследование дела Титиева в Москву

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой передать расследование дела руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева в Москву или привлечь к контролю за следственными действиями сотрудников центрального аппарата ведомства. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте СПЧ.

"Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность направления в село Курчалой сотрудников центрального аппарата МВД России для осуществления соответствующего процессуального контроля, либо передать расследование дела О.Титиева в Следственный департамент МВД России в установленном законом порядке", - говорится в обращении, подписанном председателем СПЧ Михаилом Федотовым.

В четверг Шалинский районный суд в Чечне арестовал на два месяца Оюба Титиева по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Ранее "Мемориал" проинформировал, что Титиева задержали утром 9 января. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах Чечни, в ходе профилактических мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району на автодороге Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт для проверки документов был остановлен автомобиль, которым управлял Титиев. При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов. После этого в отношении главы местного отделения правозащитного центра было заведено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.