В ОБСЕ обеспокоены задержанием главы чеченского "Мемориала"

ТАСС, 10 января. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир выразила обеспокоенность помещением во вторник под стражу руководителя чеченского правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. Об этом в среду сообщила пресс-служба БДИПЧ.

"Я глубоко обеспокоена задержанием, основаниями для этого, а также физическим и моральным состоянием Оюба Титиева. Учитывая репутацию Титиева как порядочного и целеустремленного защитника прав человека, я призываю российские власти обеспечить соблюдение его прав, в том числе на доступ к адвокату и честный суд", - приводит пресс-служба слова директора.