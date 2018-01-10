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В ОБСЕ обеспокоены задержанием главы чеченского "Мемориала"

Международная панорама
10 января, 23:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

В организации призвали российские власти обеспечить соблюдение прав Оюба Титиева, в том числе на доступ к адвокату и честный суд

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ТАСС, 10 января. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир выразила обеспокоенность помещением во вторник под стражу руководителя чеченского правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. Об этом в среду сообщила пресс-служба БДИПЧ.

"Я глубоко обеспокоена задержанием, основаниями для этого, а также физическим и моральным состоянием Оюба Титиева. Учитывая репутацию Титиева как порядочного и целеустремленного защитника прав человека, я призываю российские власти обеспечить соблюдение его прав, в том числе на доступ к адвокату и честный суд", - приводит пресс-служба слова директора.

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