Один из пострадавших в ДТП во время салюта в Новосибирске остается в больнице

НОВОСИБИРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Двое мужчин, по уточненным данным, пострадали в Новосибирске, где автомобиль врезался в смотревших салют людей, в результате чего погибли женщина и ребенок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре регионального главка МВД.

"По уточненным данным, пострадали не трое, а двое людей. Один из них, 1967 года рождения, получил ушиб, он был осмотрен врачами и отпущен домой. Второй, 1978 года рождения, госпитализирован с переломом", - сообщили в полиции.

Как сообщалось ранее, около 21:00 (17:00 мск) пятницы автомобиль Honda CRV въехал в толпу прохожих на тротуаре на въезде на Октябрьский мост через Обь. Погибли трехлетний ребенок и его мать, два человека получили травмы. Сотрудник ГИБДД на месте аварии уточнил корреспонденту ТАСС, что все четверо - члены одной семьи, родители ребенка и его дядя.

С Октябрьского моста жители Новосибирска традиционно смотрят праздничные фейерверки. В 21:00 там начался салют, посвященный Дню защитника Отечества, военнослужащие Центрального военного округа запускали фейерверки с пляжа "Наутилус" на левом берегу Оби, непосредственно рядом с местом происшествия.