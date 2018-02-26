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СК начал проверку по факту смерти одного из руководителей ВШЭ

Происшествия
26 февраля, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Тело Сергея Калашникова обнаружили его коллеги в рабочем кабинете на Мясницкой улице в Москве

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти одного из руководителей Высшей школы экономики Сергея Калашникова.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, "по факту обнаружения тела мужчины 1966 года рождения в высшем учебном учреждении на Мясницкой улице проводится доследственная проверка".

"Установлено, что мужчина являлся сотрудником указанного учреждения. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено", - сообщила Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что тело Калашникова было найдено его коллегами в рабочем кабинете на Мясницкой улице. По одной из версий, Калашников мог покончить жизнь самоубийством. По данным источника, предсмертной записки рядом с ним не обнаружено.

Сергей Калашников возглавлял дирекцию общего образования ВШЭ.

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