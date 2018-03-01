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Команда горящего в Москве теплохода пыталась сама тушить пожар

Происшествия
1 марта, 22:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Состояние здоровья команды уточняется

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Команда теплохода на Нагатинской набережной в Москве, где вечером в четверг возник крупный пожар, сама пыталась тушить пожар. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

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"В результате пожара, по предварительной информации, никто не пострадал, команда в количестве трех человек принимала меры к тушению пожара до прибытия пожарных", - сказал он.

Денисов добавил, что состояние их здоровья уточняется. "По их словам, на судне людей нет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на прогулочном теплоходе "Нерей" составляет 1 тыс. кв. метров, трехпалубное судно горит по всей площади. На место происшествия прибыл противопожарный многоцелевой катер МЧС России "Полковник Чернышев", он приступил к тушению.

Находившееся рядом с горящим теплоходом судно отбуксировано на противоположную сторону реки.

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