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Расследованием пожара на теплоходе в Москве займутся Ространснадзор и Госпортнадзор

Происшествия
2 марта, 1:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Устанавливаются причины возгорания

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Расследованием пожара на теплоходе "Нерей" на Нагатинской набережной в Москве займутся Ространснадзор и Государственный портовый контроль. Об этом в пятницу сообщили ТАСС представители ФГБУ "Канал имени Москвы".

"Расследованием происшествия займется Ространснадзор и Государственный портовый контроль. В случае, если судно восстановлению не подлежит, к делу подключится транспортная прокуратура", - отметили в организации.

Возгорание на теплоходе "Нерей", находящемся у Южного речного вокзала, произошло 1 марта в 19:15 мск.

В 23:32 мск сотрудники МЧС ликвидировали пожар. В тушении были задействованы более 100 человек и противопожарный корабль "Полковник Чернышев".

Сгоревший теплоход "Нерей" был построен в Венгрии в 1963 году. В 2007 был выведен из эксплуатации и до 2009 г. реконструировался в прогулочный теплоход, когда у него была срезана верхняя палуба для прохода под мостами в Москве. Судно трижды меняло названия - "Кубань" (1963), "Александр Пирогов" (2001), "Федор Ушаков" (2006), с сентября 2017 - "Нерей".

Причины пожара выясняются.

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