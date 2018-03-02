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Экс-полицейского Серпухова подозревают в халатности, из-за которой женщине отрубили кисти

Происшествия
2 марта, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Бывший участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в ответ на заявление женщины об угрозах убийства, поступающих от ее мужа

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции Серпухова подозревается в халатности, вследствие которой ревнивый муж отрубил своей жене кисти рук. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность").

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"По данным следствия, 11 ноября 2017 года участковому было поручено проведение проверки по заявлению женщины об угрозах убийством, поступающих от ее супруга. При проведении проверочных мероприятий полицейским не было получено всестороннее и объективное объяснение от каждого из супругов, а также других очевидцев. В отношении Дмитрия Грачева - мужа потерпевшей - не проведена должным образом профилактическая работа", - сообщила Врадий.

20 ноября участковый вынес постановление о проведении в отношении женщины судмедэкспертизы, при этом до окончания срока проверки данное постановление в экспертное учреждение не предоставлено и потерпевшая не была с ним ознакомлена. В результате 8 декабря участковый без достаточности проведенных проверочных мероприятий вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Принятым решением полицейский нарушил конституционное право женщины на защиту от преступных посягательств", - добавила Врадий, отметив, что это сформировало у Грачева чувство безнаказанности. 11 декабря он вывез супругу в лес и отрубил ей кисти.

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