Экс-полицейского Серпухова подозревают в халатности, из-за которой женщине отрубили кисти

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции Серпухова подозревается в халатности, вследствие которой ревнивый муж отрубил своей жене кисти рук. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность").

"По данным следствия, 11 ноября 2017 года участковому было поручено проведение проверки по заявлению женщины об угрозах убийством, поступающих от ее супруга. При проведении проверочных мероприятий полицейским не было получено всестороннее и объективное объяснение от каждого из супругов, а также других очевидцев. В отношении Дмитрия Грачева - мужа потерпевшей - не проведена должным образом профилактическая работа", - сообщила Врадий.

20 ноября участковый вынес постановление о проведении в отношении женщины судмедэкспертизы, при этом до окончания срока проверки данное постановление в экспертное учреждение не предоставлено и потерпевшая не была с ним ознакомлена. В результате 8 декабря участковый без достаточности проведенных проверочных мероприятий вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Принятым решением полицейский нарушил конституционное право женщины на защиту от преступных посягательств", - добавила Врадий, отметив, что это сформировало у Грачева чувство безнаказанности. 11 декабря он вывез супругу в лес и отрубил ей кисти.