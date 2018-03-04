Трем задержанным в рамках расследования взрыва в Лестере предъявлены обвинения

ТАСС, 4 марта. Трем мужчинам, задержанным в среду в рамках расследования взрыва в британском городе Лестер, были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и поджоге. Об этом в субботу на своем сайте сообщила полиция графства Лестершир.

"Трем мужчинам, которые были задержаны в среду, 28 февраля, в связи со взрывом, произошедшим в минувшее воскресенье в здании на улице Хинкли-роуд, Лестер, в результате которого погибли пять человек и еще несколько были ранены, были предъявлены обвинения, - говорится в заявлении полиции. - Всем троим были предъявлены обвинения по пяти пунктам, касающимся непредумышленного убийства и поджога с намерением создать угрозу жизни".

Обвинения были предъявлены 33-летнему жителю Лестера Араму Курду, 32-летнему жителю Ковентри Хавкару Хассану и 37-летнему жителю Олдхэма Аркану Али. В настоящий момент они остаются под стражей и предстанут перед судом в понедельник.

Детективы продолжают допрашивать еще двух человек, которые были задержаны в пятницу.

В результате произошедшего 25 февраля в Лестере взрыва и последующего пожара было полностью разрушено двухэтажное здание, на первом этаже которого находился магазин. Жертвами происшествия стали пять человек.