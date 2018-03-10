Следствие по делу отравления Скрипаля еще не выявило подозреваемых

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Следствие по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии еще не определило круг подозреваемых лиц. Об этом в субботу в эфире телеканала Sky News заявила глава МВД Соединенного Королевства Эмбер Радд по итогам чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

Отвечая на вопрос, определены ли подозреваемые, министр сказала: "Еще слишком рано, поскольку расследование является настолько масштабным. Как я уже сказала, в нем задействованы более 250 человек. Это действительно тщательное, всестороннее расследование".

"Полиция изучает более 240 улик, огромный объем записей камер наружного наблюдения", - отметила она, добавив, что правоохранительным органам удалось установить более 200 свидетелей.

Министр внутренних дел Великобритании также информировала, что Сергей и Юлия Скрипаль продолжают находиться в больнице в критическом, но стабильном состоянии. Прибывший на место происшествия полицейский Ник Бэйли, по ее словам, также серьезно пострадал, но находится в сознании и может говорить.

Полиция графства Уилтшир, в свою очередь, распространила сообщение благодарности Бэйли, которую он выразил всем тем, кто переживал за него. Полицейский заявил, что не считает себя героем, поскольку он "просто выполнял свою работу".

Инцидент в Солсбери

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010-м его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества, они были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери.

Обвинения в адрес Москвы

Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая во вторник в Палате общин, сравнил этот инцидент с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. Джонсон также утверждал, что Россия занимается "враждебной деятельностью", и пригрозил санкциями, если будет обнаружено, что Москва причастна к инциденту со Скрипалем.

В российском МИД на это отреагировали с крайним удивлением, задавшись вопросом, как можно делать какие-то выводы при отсутствии результатов расследования. Министр иностранных дел Сергей Лавров 9 марта заявил, что Россия готова помогать в расследовании любого вопроса, в том числе инцидента в Солсбери, при обращении по профессиональным каналам.