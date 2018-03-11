Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Энергетики восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в Краснодаре

Происшествия
11 марта, 8:39 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, марта. /ТАСС

Без света остались около 25 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Энергетики возобновили подачу электроэнергии в Краснодаре, где из-за непогоды в ночь на воскресенье без света остались около 25 тыс. человек, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"11 марта в 06:00 аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Вечером в субботу из-за дождя, града и сильного ветра в Краснодаре произошли массовые аварийные отключения, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей - около 25 тыс. человек. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 8 бригад - 24 человека и 8 единиц техники.

Температура воздуха в Краснодаре ночью была около 6 градусов выше нуля.

Также в субботу вечером из-за сильного дождя в городе подтопило часть улиц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин: модернизация МиГ-31 шла одновременно с разработкой ракеты комплекса "Кинжал"
2
Военные восстановят к 9 мая поднятый со дна Баренцева моря танк "Шерман"
3
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
4
СМИ: в ресторане обнаружили следы вещества, которым отравились Скрипаль и его дочь
5
Times: Великобритания рассматривает вариант бойкота ЧМ-2018 в России
6
Российская фигуристка Трусова первой в истории исполнила два четверных прыжка на турнире
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама