Энергетики восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в Краснодаре

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Энергетики возобновили подачу электроэнергии в Краснодаре, где из-за непогоды в ночь на воскресенье без света остались около 25 тыс. человек, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"11 марта в 06:00 аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Вечером в субботу из-за дождя, града и сильного ветра в Краснодаре произошли массовые аварийные отключения, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей - около 25 тыс. человек. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 8 бригад - 24 человека и 8 единиц техники.

Температура воздуха в Краснодаре ночью была около 6 градусов выше нуля.

Также в субботу вечером из-за сильного дождя в городе подтопило часть улиц.