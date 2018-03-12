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Мосгорсуд проверит законность продления ареста фигурантов дела об аргентинском кокаине

Происшествия
12 марта, 0:09 UTC+3 МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В начале февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей Владимиру Калмыкову, Иштимиру Худжамову и Али Абянову до 13 апреля

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на продление ареста трем фигурантам дела о поставке крупной партии аргентинского кокаина в Россию: Владимиру Калмыкову, Иштимиру Худжамову и Али Абянову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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Источник: МВД РФ уточнило обвинение фигурантам дела о поставке "аргентинского кокаина"

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Обвиняемый в организации поставок "аргентинского кокаина" арестован в Германии

В начале февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей Калмыкову, Худжамову и Абянову до 13 апреля. Также Тверской суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск предполагаемого организатора поставок кокаина Андрея Ковальчука. После этого он был задержан в ФРГ и арестован по запросу России, германский суд будет решать вопрос о его экстрадиции.

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение Калмыкову, Худжамову и Абянову по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на совершение преступления"), п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") в составе организованной группы.

Как сообщал ТАСС близкий к следствию источник, операция по задержанию фигурантов дела проходила на базе МИД в районе Кунцево на западе Москвы 13 декабря прошлого года. Там были задержаны Калмыков и Худжамов, чуть позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан и Абянов. Как пояснил источник, груз (в ходе совместной спецоперации спецслужб РФ и Аргентины кокаин был заменен на муку) прибыл в Москву, и фигуранты дела поехали забирать его на базу МИД России. Адвокаты обвиняемых утверждают, что их клиенты были уверены, что едут забирать партию кофе, за которую предварительно перевели сумму в €50 тыс.

МИД РФ сообщал, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (более 360 кг кокаина) на европейский рынок, в качестве подозреваемых были задержаны граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Помимо Калмыкова, Худжамова, Абянова и Ковальчука, задержаны еще два человека в Аргентине.

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Дело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
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