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Следователи нашли бортовой самописец разбившегося в Непале самолета

Происшествия
13 марта, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Начальник аэропорта Катманду сообщил также, что началось расследование причин инцидента

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На месте крушения самолета в районе международного аэропорта Трибхуван в Катманду
На месте крушения самолета в районе международного аэропорта Трибхуван в Катманду
На месте крушения самолета в районе международного аэропорта Трибхуван в Катманду
© AP Photo/Niranjan Shrestha
© AP Photo/Niranjan Shreshta
© AP Photo/Niranjan Shreshta
© AP Photo/Niranjan Shreshta
© EPA-EFE/NARENDRA SHRESTHA
© EPA-EFE/NARENDRA SHRESTHA
© REUTERS/ Navesh Chitrakar
© AP Photo/Niranjan Shreshta
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На месте крушения самолета в районе международного аэропорта Трибхуван в Катманду
© AP Photo/Niranjan Shrestha
© AP Photo/Niranjan Shreshta
© AP Photo/Niranjan Shreshta
© AP Photo/Niranjan Shreshta
© EPA-EFE/NARENDRA SHRESTHA
© EPA-EFE/NARENDRA SHRESTHA
© REUTERS/ Navesh Chitrakar
© AP Photo/Niranjan Shreshta

ТАСС, 13 марта. Бортовой самописец обнаружен на месте крушения самолета, потерпевшего крушение во время посадки в Катманду. Как сообщило во вторник агентство Reuters, в результате катастрофы погибли не менее 49 человек.

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"Бортовой самописец восстановлен, мы сохранили его в целости", - сказал начальник аэропорта Раджкумар Чхетри, добавив, что началось расследование причин трагедии. По словам представителей канадского производителя самолетов Bombardier, компания также отправила на место происшествия собственных следователей.

Самолет Bombardier Q400, выполнявший рейс Дакка - Катманду, в понедельник сошел со взлетно-посадочной полосы и после этого загорелся. На борту воздушного судна, по данным газеты The Kathmandu Post, находился 71 пассажир и четыре члена экипажа.

Администрация аэропорта полагает, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете.

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