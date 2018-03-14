Суд в Москве арестовал трех обвиняемых в переправке сторонников ИГ в Сирию и Ирак

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы санкционировал арест трех уроженцев Средней Азии в рамках дела о вербовке и переправке в Сирию и Ирак сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГ ("Исламское государство"). Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

"Мещанский суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде ареста на срок два месяца в отношении Рахматшоева З. А., Тошматова Б. А. и Алимардонова И. А.", - сказала представитель суда, уточнив, что мера пресечения избрана до начала мая.

По ее словам, фигурантам дела инкриминируются ч. 1.1 ст. 205.1 ("Склонение, вербовка, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма"), ч. 1 ст. 205.1 ("Склонение к террористической деятельности") и ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической") УК РФ.

Накануне в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили ТАСС, что ведомством во взаимодействии с МВД России на территории Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона.

Как отмечалось, в результате спецоперации были задержаны 60 иностранных граждан. В ходе проведенных обысков по 17 адресам обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств. Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций, сообщили в ФСБ.