Отчим пропавшей в Сочи пятилетней девочки признался в ее убийстве

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Отчим пятилетней девочки, которую больше суток искали в Сочи, признался в том, что убил ребенка, сообщает Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ.

"В Сочи по подозрению в убийстве малолетней девочки задержан сожитель матери - 28-летний гражданин Азербайджана дал признательные показания и рассказал о совершенном убийстве. Со слов подозреваемого, ребенок стал плохо себя вести и капризничать, за что он несколько раз ударил девочку и уложил спать", - говорится в сообщении.

Утром мужчина обнаружил девочку без признаков жизни. В сумке он вынес тело ребенка из дома и оставил на берегу реки, засыпав камнями. При этом мужчина сообщил соседям, что девочка якобы пропала.

Позже его задержали в одном из хостелов в Адлерском районе.

"В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в СК.

В следственном управлении СК РФ по региону отметили, что тело ребенка обнаружили в лесу.

"В ходе проведения следственных действий в лесном массиве, в месте, указанном подозреваемым, было обнаружено тело девочки. Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины смерти ребенка", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что пятилетняя пропала в селе Бестужевском в Сочи 13 марта. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

Поиски не прекращались более суток. Вечером 14 марта источник сообщили ТАСС, что тело девочки найдено.