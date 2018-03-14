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СК возбудил дело после пропажи пятилетней девочки в Сочи

Происшествия
14 марта, 9:26 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 14, марта. /ТАСС

В поисках задействовали около 1 тыс. человек

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СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили из-за пропажи пятилетней девочки в Сочи, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе СУ СК по региону.

"По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело", - сказала представитель ведомства.

"На данный момент к поиску в горно-лесной местности привлечены спасатели МЧС, в том числе кинологические расчеты. Также группировка усилена сотрудниками службы Кубань-СПАС и службы спасения Сочи", - подчеркнули в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Представитель поискового отряда "Лиза Алерт" сообщила ТАСС, что общая группировка сотрудников экстренных служб, правоохранительных органов, местной администрации и волонтеров, собранная для поисков ребенка , составляет около 1 тыс. человек.

"На данный момент [в поисках участвуют] сотрудники МЧС, правоохранительных органов, администрация, казаки, добровольцы - около 1 тыс. человек. Каждый двор с утра просмотрен, поиски продолжаются", - рассказала собеседница.

Она добавила, что поиски ведут с вечера вторника, сообщение поступило около 22:00. Всю ночь спасатели работали в лесополосе рядом с селом, в скором времени к ним должны присоединиться и другие участники поисков. От отряда "Лиза Алерт" приедут московские специалисты, которые имеют большой опыт поисков в природной среде.

В мэрии Сочи уточнили, что в поисках задействовали отряды спасателей общей численностью 113 человек, 431 сотрудник полиции, 150 - Росгвардии, 45 казаков, 68 волонтеров и лесников, более 100 сотрудников администрации, также запустили два квадрокоптера с тепловизорами, вышел конно-кинологический отряд. Еще 700 человек находятся в резерве.

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевское в Сочи примерно в 18:00 13 марта, до настоящего времени ее нахождение не известно. Поиски не прекращались всю ночь

По данным Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, 14 марта в Сочи переменная облачность, временами дождь, возможна гроза, ветер умеренный до сильного, температура воздуха плюс 10-15 градусов.

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