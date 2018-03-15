Руководителей экс-полицейских, обвиняемых в краже янтаря, привлекут к ответственности

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московская полиция начала служебную проверку в отношении руководителей пятерых бывших полицейских, обвиняемых в краже янтаря на 2 млн рублей и взяточничестве.

"Сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание. В отношении их руководителей проводится проверка, по результатам которой они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что пятеро бывших сотрудников полиции арестованы в Москве по обвинению в хищении янтаря на 2 млн рублей и взяточничестве. По версии следствия, в 2016 году они получили информацию о наличии необработанного дорогостоящего янтаря у гендиректора столичной фирмы. В августе 2016 года обвиняемые в ходе проведения оперативно- разыскного мероприятия прибыли в офис коммерческой организации, где, угрожая гендиректору привлечением к уголовной ответственности якобы за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ), похитили принадлежащий последнему янтарь-сырец стоимостью 2 млн рублей и еще 700 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники полиции потребовали у гендиректора взятку в размере 1,5 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Потерпевший в этот же день передал им деньги. По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").