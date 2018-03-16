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Причиной аварии с участием группы "Пикник" стал выезд на встречную полосу легковой машины

Происшествия
16 марта, 15:43 дата обновления: 16 марта, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Пострадавшие находятся в травматологическом отделении больницы Гуся-Хрустального

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Причиной дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области с участием рок-группы "Пикник" стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом, в котором находились музыканты.

"На 50-м километре автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель иномарки Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и микроавтобусом Volkswagen. По предварительной информации, пострадал водитель Honda, а также шесть человек, которые находились в минивэне", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

В беседе с корреспондентом ТАСС глава Гусь-Хрустального района Владимир Кабенкин сообщил, что здоровье музыкантов опасений не вызывает.

"Семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом доставлены в травматологию больницы Гусь-Хрустального. Их состояние здоровья опасений не вызывает", - сказал он.

Сообщение о столкновении трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50 километре автодороги Владимир - Тума поступило в 13:10. По словам директора рязанской филармонии Елены Буняшиной, в ДТП пострадали участники группы "Пикник". Представитель группы Виктор Домбровский уточнил ТАСС, что все музыканты и директор группы Владимир Сафронов ехали в микроавтобусе, попавшем в ДТП. Техническая группа выехала раньше, поэтому уже прибыла в Рязань.

Рок-группу "Пикник" основали в Ленинграде в 1978 году. Известность коллектив получил с приходом солиста и гитариста Эдмунда Шклярского в 1981 году. В группе помимо него играют Леонид Кирнос (ударные), Марат Корчемный (бас) и Станислав Шклярский (клавишные).

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