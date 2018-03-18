Полиция второй раз за день проверяет информацию о минировании генконсульства РФ в Одессе

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов снова проверяют информацию о минировании здания генерального консульства Российской Федерации в Одессе. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"Сегодня в 14:40 (15:40 мск) по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что здание генерального консульства Российской Федерации по адресу улица Гагаринское плато, 14 и территория района Аркадия в Одессе заминированы", - говорится в сообщении в Facebook.

В настоящий момент, по данным пресс-службы, на месте работают взрывотехники и кинологи, которые проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Утром 18 марта в полицию также поступило сообщении о минировании улицы Гагаринское плато. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Организации украинских националистов 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".