Информация о минировании территории около консульства РФ в Одессе не подтвердилась

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Одессы в ходе проверки улицы Гагаринское плато, где расположено генеральное консульство Российской Федерации, не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"В ходе обследования территории взрывоопасных предметов обнаружено не было. Во время проведения мероприятий были эвакуированы около 300 человек", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. По данном факту, как добавили в пресс-службе, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Ранее 18 марта на спецлинию полиции поступило сообщении о минировании улицы Гагаринское плато. На место для проверки информации выехали наряды полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

Организации украинских националистов 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".