Полиция проверяют информацию о минировании территории около консульства РФ в Одессе

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о минировании улицы Гагаринское плато, на которой находится генеральное консульство Российской Федерации в Одессе. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Одесской полиции.

"Сегодня в 8:10 (9:10 мск) часов на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что улица Гагаринское плато заминирована. На месте работают наряды полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Принимаются меры по локализации территории", - говорится в сообщении.

Ранее, 8 марта, организации украинских националистов заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. 16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в Facebook, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

Выборы президента России проходят 18 марта.