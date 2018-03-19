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Шахта в Оренбургской области после обвала породы работает в штатном режиме

Происшествия
19 марта, 11:51 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 19, марта. /ТАСС

В пресс-службе предприятия добавили, что эвакуацию персонала не проводили

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ОРЕНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Шахта на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Оренбургской области работает в штатном режиме после обрушения, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Работает в штатном режиме… Эвакуация [персонала] не производилась", - сказали в пресс-службе.

В понедельник на шахте на Гайском ГОК произошло обрушение, в результате которого пострадали два горняка. Следователи начали проверку по факту инцидента.

Гайский горно-обогатительный комбинат находится на территории городского округа Гай в 300 километрах от областного центра - Оренбурга. Добычу медно-колчеданной руды там ведут с 1959 года. В 1999 году Гайский ГОК вошел в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК), он является крупнейшей рудной базой компании.

Это уже третий инцидент на предприятии в марте текущего года. 6 марта там произошла нештатная ситуация, связанная с отключением электричества - горняков эвакуировали на поверхность, в результате инцидента никто не пострадал. 15 марта на предприятии произошло возгорание погрузочно-доставочной машины. В результате пожара никто не пострадал, однако персонал также вывели на поверхность.

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