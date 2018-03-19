Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два человека пострадали при обвале шахты в Оренбургской области

Происшествия
19 марта, 10:55 дата обновления: 19 марта, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

В пресс-службе предприятия подтвердили факт несчастного случая на Гайском ГОК

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 марта. Два человека пострадали при обвале шахты на Гайском горнообогатительном комбинате (ГОК) в Оренбургской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Мы подтверждаем факт несчастного случая на Гайском ГОК. В настоящее время двоим сотрудникам предприятия на месте оказывается медицинская помощь, решается вопрос их транспортировки в больницу", - гвоорится в сообщении.

На место происшествия вылетел борт санавиации, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Александр Криволапов. "О состоянии пострадавших пока говорить рано", - сказал он.

В следственном управлении СК по региону сообщили, что проводят проверку по данному факту.

Гайский ГОК оказывает "всевозможное содействие и помощь в разбирательстве несчастного случая", добавили на комбинате.

В городской администрации ТАСС также подтвердили, что пострадали два горняка, они живы. "На комбинате идет работа комиссии. Они должны сами определить регламент работ, все мероприятия, которые будут связаны с этим делом, и [определиться] с помощью. Пострадавших два человека, они живы", - сказали в пресс-службе.

Гайский горно-обогатительный комбинат располагается на территории городского округа Гай в 280 км от областного центра - Оренбурга. Добыча медно-колчеданной руды там ведется с 1959 года.

На Гайском ГОК впервые в горной практике создали и применили комбинированный метод разработки месторождения, когда выемку руды ведут одновременно открытым и подземным способом в одной вертикальной плоскости. В 1999 году Гайский ГОК вошел в состав Уральской горно-металлургической компании, он является крупнейшей рудной базой компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Оренбургская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги выборов в Люберцах, где был зафиксирован вброс, аннулированы
2
Спектакль с Федором Добронравовым под Калининградом отменили из-за госпитализации актера
3
После обработки 99,84% протоколов Путин набирает 76,66%
4
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
5
Волгоградская область перейдет на местное время
6
Польша рассматривает разные варианты санкций против РФ, включая высылку дипломатов
7
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов