Два человека пострадали при обвале шахты в Оренбургской области

ТАСС, 19 марта. Два человека пострадали при обвале шахты на Гайском горнообогатительном комбинате (ГОК) в Оренбургской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Мы подтверждаем факт несчастного случая на Гайском ГОК. В настоящее время двоим сотрудникам предприятия на месте оказывается медицинская помощь, решается вопрос их транспортировки в больницу", - гвоорится в сообщении.

На место происшествия вылетел борт санавиации, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Александр Криволапов. "О состоянии пострадавших пока говорить рано", - сказал он.

В следственном управлении СК по региону сообщили, что проводят проверку по данному факту.

Гайский ГОК оказывает "всевозможное содействие и помощь в разбирательстве несчастного случая", добавили на комбинате.

В городской администрации ТАСС также подтвердили, что пострадали два горняка, они живы. "На комбинате идет работа комиссии. Они должны сами определить регламент работ, все мероприятия, которые будут связаны с этим делом, и [определиться] с помощью. Пострадавших два человека, они живы", - сказали в пресс-службе.

Гайский горно-обогатительный комбинат располагается на территории городского округа Гай в 280 км от областного центра - Оренбурга. Добыча медно-колчеданной руды там ведется с 1959 года.

На Гайском ГОК впервые в горной практике создали и применили комбинированный метод разработки месторождения, когда выемку руды ведут одновременно открытым и подземным способом в одной вертикальной плоскости. В 1999 году Гайский ГОК вошел в состав Уральской горно-металлургической компании, он является крупнейшей рудной базой компании.