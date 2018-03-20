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ABC: один человек получил ранения из-за взрыва посылки в США

Происшествия
20 марта, 13:22 дата обновления: 20 марта, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Госпитализация пострадавшему не понадобилась

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ТАСС, 20 марта. Один человек был ранен в результате взрыва посылки, который произошел во вторник в одном из отделений американской почтовой компании FedEx в городе Сан-Антонио в штате Техас. Об этом сообщила телекомпания ABC.

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Инцидент произошел вскоре после полуночи (после 08:00 мск) на пункте сортировки почты близ города Остин. В момент взрыва в помещении находились 75 рабочих. По информации телеканала, один из них получил легкие травмы. Госпитализация ему не понадобилась.

В последние несколько дней в Остине произошли четыре взрыва. В результате них погибли два человека и были ранены четверо. Полиция пока не знает, существует ли связь между взрывами в Остине и Сан-Антонио, передает телеканал.

Два человека были тяжело ранены 18 марта вечером в результате взрыва бомбы-растяжки, установленной у обочины дороги. В предыдущих трех случаях в Остине у жилых домов оставляли посылки, которые взрывались после того, как их открыли или подняли. Первый такой инцидент произошел 2 марта, тогда погиб мужчина, второй - рано утром 12 марта, погиб 17-летний подросток и пострадала женщина. Спустя несколько часов случился третий инцидент, была ранена 75-летняя пенсионерка.

Шеф полиции Остина Брайан Мэнли заявил 19 марта, что правоохранительные органы города не склонны усматривать террористическую подоплеку в этих взрывах. Он подтвердил, что за помощь в поимке злоумышленника ФБР объявило награду в размере $100 тыс., а губернатор Техаса Грег Эбботт - дополнительно $15 тыс. В расследовании этих четырех инцидентов участвуют более 500 сотрудников полиции и ФБР Остина, а также городов Сан-Антонио и Хьюстон.

 
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