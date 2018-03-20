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Уголовное дело возбудили после взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске

Происшествия
20 марта, 19:18 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 20, марта. /ТАСС

В рамках следствия отработают возможные причины происшествия

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МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске, сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Ксения Кошелюк.

"По факту обрушения дома в Мурманске возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Рассматривается основная версия - взрыв бытового газа. В ходе следствия будут отработаны все возможные причины произошедшего", - сказала ТАСС представитель СУ СК РФ по области.

В оперативном штабе уточнили, что в результате взрыва погибли два человека, еще четверо пострадали, включая ребенка.

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Темы
Мурманская область Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
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