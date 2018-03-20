Руководство завода в Таганроге считает отравление сотрудников таллием бытовым конфликтом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Руководство Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева (ТАНТК) считает отравление сотрудников предприятия таллием бытовым конфликтом, сообщила во вторник пресс-служба завода.

Ранее в крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников ТАНТК были обнаружены соли таллия - металла, который относится к высокотоксичным ядам. По словам главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, все обратившиеся за медпомощью уже выписаны из больниц. Они проходили лечение в больнице скорой помощи Таганрога, Ростовской областной больнице, а также в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского в Москве. Полиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

"В производственном процессе на ТАНТК таллий не используется. В связи с этим произошедшее не может быть штатно в общем порядке квалифицировано как несчастный случай на производстве <…> Чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление", - отметили в пресс-службе, добавив, что на заводе приняли необходимые меры безопасности, все помещения, в которых трудились пострадавшие, проверены специалистами Роспотребнадзора.

По данным завода, сейчас все сотрудники, у которых по заключению врачей имеются отклонения по содержанию таллия, получают необходимую помощь от предприятия. "В частности, пострадавшим сотрудникам компенсируются расходы на лекарственные препараты, проведение лабораторной диагностики, медицинские процедуры, проезд в лечебно-профилактические учреждения (г. Москва и г. Ростов-на-Дону) и проживание, процедуры по восстановлению и реабилитации. Кроме того, в каждом конкретном случае при необходимости предприятие принимает решение о выделении дополнительной материальной помощи", - уточнили в пресс-службе.