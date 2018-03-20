Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США арестовали брата стрелка из Флориды, открывшего огонь в школе

Происшествия
20 марта, 23:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, марта. /ТАСС

Суд запретил Захари Крузу в случае выхода на свободу под залог посещать любые школы и встречаться с братом в тюрьме

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Брат устроившего в середине февраля бойню в школе во Флориде арестован за проникновение на закрытую для него территорию школы, судья установила для него залог для освобождения до суда в размере $500 тыс.

Как сообщило во вторник информационное агентство Assosiated Press, 18-летний Захари Круз, брат Николаса Круза, расстрелявшего в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" 17 человек, появился в понедельник на территории этой школы, несмотря на то, что ранее ему уже дважды категорически запрещалось это делать. Его поместили в тюрьму в Форт-Лодердейле (штат Флорида), где содержат его 19-летнего брата, которому ранее предъявили обвинения в покушении на убийство и в умышленном убийстве в общей сложности по 34 пунктам.

Смотрите также
Учеников школы Marjory Stoneman Douglas выводят в безопасное место, 14 февраля

Массовые убийства в учебных заведениях США с 1998 года. Досье

В ходе слушаний по делу Захари Круза помощник прокурора штата Флорида Саранэлл Мэрфи отметила, что тот "появился на территории школы, где его брат убивал и терроризировал учащихся". "Многие родители не пустили своих детей в школу, - отметила она. - Их вновь терроризируют".

Установив для Захари Круза залог в $0,5 млн, судья округа Броуард Ким Тереза Моллика дала полиции указание провести обыск в его доме для обнаружения оружия. Кроме того, она запретила Захари в случае выхода на свободу под залог посещать любые школы и запретила встречаться с его братом в тюрьме.

Николас Круз, исключенный ранее из школы "Марджори Стоунмэн Дуглас" за нарушения дисциплины, 14 марта вооружился полуавтоматической винтовкой AR-15 и открыл огонь по учащимся и преподавателям школы, убив 17 и ранив 15 человек. По данным СМИ, Круз смог легально приобрести оружие, хотя ранее проходил лечение в психиатрической клинике.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба во Флориде
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Украина взыскала с "Газпрома" около $3,8 млн по штрафу за "монополизм"
4
Захарова: в Лондоне с делом Скрипаля заигрались, заврались и влипли
5
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
6
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
7
МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов