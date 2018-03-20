В США арестовали брата стрелка из Флориды, открывшего огонь в школе

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Брат устроившего в середине февраля бойню в школе во Флориде арестован за проникновение на закрытую для него территорию школы, судья установила для него залог для освобождения до суда в размере $500 тыс.

Как сообщило во вторник информационное агентство Assosiated Press, 18-летний Захари Круз, брат Николаса Круза, расстрелявшего в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" 17 человек, появился в понедельник на территории этой школы, несмотря на то, что ранее ему уже дважды категорически запрещалось это делать. Его поместили в тюрьму в Форт-Лодердейле (штат Флорида), где содержат его 19-летнего брата, которому ранее предъявили обвинения в покушении на убийство и в умышленном убийстве в общей сложности по 34 пунктам.

В ходе слушаний по делу Захари Круза помощник прокурора штата Флорида Саранэлл Мэрфи отметила, что тот "появился на территории школы, где его брат убивал и терроризировал учащихся". "Многие родители не пустили своих детей в школу, - отметила она. - Их вновь терроризируют".

Установив для Захари Круза залог в $0,5 млн, судья округа Броуард Ким Тереза Моллика дала полиции указание провести обыск в его доме для обнаружения оружия. Кроме того, она запретила Захари в случае выхода на свободу под залог посещать любые школы и запретила встречаться с его братом в тюрьме.

Николас Круз, исключенный ранее из школы "Марджори Стоунмэн Дуглас" за нарушения дисциплины, 14 марта вооружился полуавтоматической винтовкой AR-15 и открыл огонь по учащимся и преподавателям школы, убив 17 и ранив 15 человек. По данным СМИ, Круз смог легально приобрести оружие, хотя ранее проходил лечение в психиатрической клинике.