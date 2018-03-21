Оружие и боеприпасы обнаружили на месте ликвидации боевиков в Чечне

ПЯТИГОРСК, 21 марта. /ТАСС/. Оружие и боеприпасы обнаружили на месте ликвидации боевиков в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

"На месте боестолкновения обнаружено стрелковое оружие и боеприпасы. Пострадавших среди сотрудников Росгвардии и органов правопорядка нет", - сказали в пресс-службе.

20 марта в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий силовиков в лесном массиве близ населенного пункта Бамут блокировали бандгруппу, которая оказала вооруженное сопротивление. "Военнослужащие Росгвардии вступили в огневой контакт и, в ходе завязавшейся перестрелки, уничтожили четверых бандитов", - пояснили в пресс-службе.